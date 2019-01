Travellers’ Choice Hotel Awards di Tripadvisor per i migliori hotel premia Positano e Sorrento. Riconoscimenti anche per Capri ed Ischia

Si è giunti alla 17esima edizione dei Travellers’ Choice Hotel Awards, la classifica con la quale Tripadvisor ogni anno sceglie i migliori Hotel di lusso in Italia. Anche quest’anno la Campania è fortemente presente con ben 29 alberghi. E si difendono benissimo sia la costiera amalfitana che la penisola sorrentina. Al sesto posto della classifica italiana troviamo l’Hotel San Pietro di Positano, che si aggiudica anche il terzo posto nazionale tra le strutture di lusso. Presente anche Sorrento con il Bellevue Syrene, sesto nella categoria degli hotel di lusso, ed il Gran Hotel Vittoria al settimo posto. Tra gli hotel di piccole dimensioni, all’ottavo posto, Palazzo Marziale sempre di Sorrento. Al quindicesimo posto ritorna Positano con l’Hotel Buca di Bacco ed al ventiduesimo posto è la volta di Ravello con l’Hotel Caruso. Tra gli Hotel di piccole dimensioni, primo in Italia, è La Minerva a Capri mentre l’hotel Villa Sirena di Casamicciola è sul gradino più alto per quanto riguarda le Migliori Tariffe. La classifica dei Travellers’ Choice Hotel Awards premia le migliori strutture sulla base di milioni di recensioni ed opinioni dei viaggiatori di tutto il mondo e costituiscono un’importante fonte di ispirazione per la stagione 2019.