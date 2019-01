Il Tramonti vince di misura sull’Honveed Coperchia: ora il campionato si fa interessante – VIDEO

Il Tramonti sabato ha battuto di misura l’imbattuta Honveed Coperchia, davanti ai propri beniamini al Comunale “Franco Amato”. I gialloverdi di Raffaele Apicella partono a razzo, infatti dopo un minuto di gioco, Luca Buonocore servito da Matteo Giordano, calcia a colpo sicuro ma la palla è respinta dal palo. Il Tramonti nei otto minuti crea altre due occasioni da gol nitide prima con Antonio Amato e poi con Matteo Giordano, ma sulla loro strada trovano pronto l’estremo difensore Marino.

Al 9’ la formazione di casa ha la chance di portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo un tocco di mano di un difensore biancorosso si vede assegnato un penalty, che Ottavio Arpino calcia fuori. Il palleggio del Tramonti è predominante, ma al 25’ l’Honveed riemerge con un lancio in area di Comunale per Carbone, con il numero dieci che calcia in porta, ma la palla è respinta in angolo da Danilo Amato. Il Tramonti è poi pericoloso al 41’ con Arpino su punizione dal limite, costringendo Marino alla respinta sulla traversa.

Nel secondo tempo cala il ritmo, ma la partita è più maschia. Il Tramonti cerca il vantaggio con insistenza e lo trova con Capitan Nicola Giordano: Antonio Amato innesca Lupo in area, che calcia a rete, ma sulla palla respinta da Marino in area piccola si fionda il capitano del Tramonti che la mette in porta. Le squadre lottano energicamente su ogni pallone e l’Honveed Coperchia ha l’occasione di pareggiare alla mezz’ora: al 32’ il neo entrato Avallone, servito con un lancio da Comunale, manda di poco a lato una staffilata di destro. Le interruzioni di gioco si protraggono per tutto il resto del match, ma il Tramonti mantiene il risultato fino alla fine dell’abbondante recupero. I gialloverdi, dopo questa importante vittoria, si avvicinano nuovamente alla testa della classifica: i giochi si fanno interessanti con Sporting Audax, Honveed Coperchia, Valle Metelliana e Pro Sangiorgese a 28 punti ed il Tramonti (a 23) che si porta a 5 lunghezze dal plotone di testa.