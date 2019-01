Tramonti, Valico di Chiunzi libero da neve. Strade percorribili ad Agerola

Migliora la situazione della viabilità nei comuni montani di Tramonti e Agerola. Dopo l’intervento della Pubblica Assistenza “I Colibrì”, che è stata attiva tutta la notte per rendere percorribili anche le strade interne a Tramonti, il Valico di Chiunzi è sgombro dalla neve. Sul territorio di Agerola, il nucleo di Protezione Civile locale ha lavorato con i mezzi spargisale per rendere fruibili le strade principali della Svizzera dei Monti Lattari, portando addirittura sostegno al vicino comune di Furore. Ricordiamo di usare prudenza in strada e come predisposto da ordinanze provinciali è obbligatorio avere catene a bordo o gomme termiche. (Foto PA I Colibrì)