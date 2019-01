Tramonti, “VagaBonded: Love for Travel” dal web alla tv. Oggi su Tv2000

“VagaBonded: Love for Travel” a meno di un anno dalla pubblicazione sul web, riesce a ritagliarsi uno spazio importante sul piccolo schermo. Da Tramonti Giovanni De Rosa e la sua compagna di viaggi e di vita, Rosemarie Claudia Di Blasio, porteranno la loro esperienza di blogger di viaggio e magnifiche immagini alla trasmissione Il mondo insieme su TV 2000, programma condotto da Licia Colò.

Oggi facciamo un bel salto e finiamo direttamente nelle vostre TV. Nel pomeriggio saremo infatti ospiti della mitica Licia Colò al suo bellissimo programma dedicato ai viaggi. Parleremo del nostro trekking in Georgia e vi faremo viaggiare con il nostro piccolo documentario che sarà mandato in onda. Vi aspettiamo dalle 15:20 (la nostra intervista prevista per le 16:30) a Il mondo insieme su TV 2000 (canale 28 del digitale terrestre o in streaming su liveTv2000) Il nostro progetto VagaBonded: Love for Travel inizia ad essere qualcosa di sempre più concreto e siamo davvero felici di poter condividere con tutti voi la gioia inesauribile che scaturisce da ogni viaggio