Tramonti – Ravello fango sulla provinciale, auto bloccate. Ci risiamo, ma Mansi non disse che risolveva?

Tramonti, Costiera amalfitana. Le piogge , annunciate ieri, hanno provocato di nuovo una colata di fango al “Passo”, come al solito..Sulla strada della provincia di Salerno. da Ravello a Tramonti è consigliabile non transitare, la strada , già chiusa, ora diventa pericolosissima. Alcune auto sarebbero rimaste bloccate dalla colata di fango lavico. Da Ravello è consigliabile scendere per Amalfi ed evitare la Provinciale sempre quando piove. Ricordiamo che il sindaco di Scala Luigi Mansi, annunciò l’intervento della Comunità Montana Monti Lattari che spinse al fine dei finanziamenti della Regione Campania, all’epoca lo abbiamo elogiato, dimenticando che si era in campagna elettorale. Ovviamente non è lui che deve risolvere ma la Provincia di Salerno che, ripetiamo, è un ente inutile. E bisogna anche rivedere il tutto, i lavori sulla Sp3 si stanno effettuando ma si tratta di colata lavica, bonifica infinita e quasi impossibile. Pensare a una galleria o a interventi diversi ?

Per quanto riguarda la viabilità dall’altro versante in Penisola Sorrentina Raffaele Bosco di Vico Equense soggetta a lavori ad Arola mentre il Viadotto per la Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia verso Napoli – Salerno apre regolarmente nel weekend dopo la settimana di lavori contestati dell’ANAS. Sulla S.S. 163 Amalfitana nessun problema ma strada scivolosa fra Positano e Piano di Sorrento.