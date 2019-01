Tramonti, Raimondo Esposito premiato al Sigep di Rimini: miglior mono a cioccolato

Raimondo Esposito scrive di nuovo il suo nome nell’albo d’oro del Sigep di Rimini. Il giovane pasticciere di Tramonti e della Costiera Amalfitana è stato premiato per il miglior mono a cioccolato, piazzandosi secondo sul podio del Salone Internazionale. L‘anno scorso il talentuoso pasticciere-artista, alla kermesse riminese si laureò campione italiano di pasticceria artistica, con la sua spettacolare opera di zucchero. Una grande soddisfazione per tutto il territorio costiero.

“Questo concorso mi ha fatto capire tanto, ho la fortuna di fare il mestiere più bello del mondo. – scrive su Facebook Raimondo – Oggi si ritorna a casa con un 2 posto, con il premio speciale come “miglior mono a cioccolato” al Sigep di Rimini. Sono contento, felice, a chi mi ha applaudito senza conoscermi, a chi mi ha sostenuto, a chi mi ha stretto la mano facendomi dei complimenti sinceri senza conoscermi. Grazie mille a voi. Vi sono grato. Oggi è stata dura, non semplice su certi versi, ma con cuore e grinta si possono fare tante cose.

Vi ringrazio, ringrazio Sal, il mio big Boss per la pazienza, al mio amico Pasquale, ad Antonio, per i suoi preziosi consigli, la mia famiglia a tutto il lab per la pazienza che ha avuto nei miei confronti, vi voglio bene!”. Una vittoria condivisa soprattutto con i suoi super tifosi, la moglie Assunta e i figli. Congratulazioni Raimondo da tutta la Redazione di Positanonews!