Tramonti piange Lucia Falcone, di anni 84, spirata ieri nella sua Cesarano. Si è spenta serenamente, negli affetti della famiglia e darne il triste annuncio sono stati il marito Cosmo, i figli Giovanni e Immacolata, il genero, la nuora, i fratelli, i cognati, i nipoti e i pronipoti con i parenti tutti. Le esequie muoveranno oggi alle ore 15 dalla casa dell’estinta in via Foria, per la Chiesa di S. Maria Assunta in Cesarano, ove saranno celebrate le esequie. La Redazione di Positanonews si stringe al cordoglio dei familiari di Lucia Falcone.