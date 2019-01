La comunità di Tramonti piange Ermenegildo Giordano, spirato ieri all’età di 81 anni. Ne hanno dato il triste annuncio la moglie Luisa Bove, il figlio Tommaso, il genero Biagio, il nipote Antonino, il fratello e la sorella, con i nipoti e i parenti tutti. Ermenegildo, conosciuto da tutti per il suo impegno civile, avendo rivestito la carica di consigliere comunale ed assessore tra il 1975 e il 1980, è un’altra personalità che ha contribuito all’economia della propria terra, realizzando tra le proprie imprese il recupero negli anni sessanta della Torre di Chiunzi (meglio conosciuta come la Torre Orsini, ndr), dove poi nacque un ristorante. Tanti sono i messaggi di cordoglio al sindaco di Tramonti, Antonio Giordano, nipote di Ermenegildo. Le esequie si terranno quest’oggi alle ore 15, muovendo dalla casa dell’estinto in via Campanile, nella frazione Figlino, verso il Convento in Polvica. La redazione si unisce al dolore dei familiari di Ermenegildo Giordano.