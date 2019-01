Tramonti piange Anna Giorgio, moglie di Francesco Buonocore, pioniere della pizza a Vercelli

Tramonti perde un altro pezzo illustre della pizza al nord, a Vercelli è spirata Anna Giorgio di anni 73, moglie di Francesco Buonocore, pioniere della pizza nel vercellese, conosciuto da tutti come Ciccio. Come riportato da Vercelli Oggi, Anna Giorgio è spirata dopo una lunga malattia.

La donna, molto conosciuta ed amata in città insieme al proprio marito, nasce a Pagani il 10 aprile del 1945 e si era sposata il 15 settembre 1959, prima di giungere a Vercelli. Con il marito Ciccio, ha avviato la prima pizzeria a Vercelli, in Via Cavour. La pizza all’epoca era ancora un piatto povero, semisconosciuto tra la nebbia e le zanzare della Pianura Padana, nella provincia delle risaie.

“Una vita di dedizione intelligente, affettuosa ed esemplare alla famiglia, oltre che alla professione. Sempre in attività finché la salute gliel’ha permesso. Ieri la fine.” – scrive la testata vercellese. I figli Alfonso con Milena, e Flora con Fiorenzo la piangono. Ieri c’è stato il Santo Rosario in suffragio di Anna presso le Camere Mortuarie dell’Ospedale S. Andrea in Vercelli, mentre il rito funebre è celebrato oggi 4 gennaio, al Regina Pacis.