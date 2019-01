Tramonti, palo telefonico in bilico a Cesarano

Palo telefonico in bilico a Cesarano. Cittadini di Tramonti segnalano sui social il pericolo, con il palo ceduto per le intemperie dei giorni scorsi, sulla rampa che sovrasta via Falcone. Il problema è stato già segnalato dalla Polizia Municipale alla Tim, ma ancora si attende l’intervento dei tecnici. La situazione rappresenta un serio rischio per gli automobilisti diretti a Chiunzi o verso la parte alta della frazione.