Tramonti in lutto per Nannina Taiano

Tramonti in lutto per Anna Taiano, spirata ieri all’età di 85 anni. A darne la notizia è stato il figlio Isidoro Caso. Nannina, era una donna d’altri tempi molto legata alla sua terra, che adottava uno stile di vita genuino, estraneo alle insofferenze del nostro tempo. L’Associazione Acarbio ha dedicato un bel pensiero a Nannina, con cui ha condiviso l’importante percorso di ritrovamento del Re Fiascone.

ADDIO A NANNINA, LA CUSTODE DEL NOSTRO “TEMPO ANTICO”

Il suo volto sorridente come testimonial del calendario benefico (One Pizza 2018) rimarrà tra le immagini a cui noi tutti saremo sempre legati. A 85 anni, Nannina Taiano, ha chiuso gli occhi proprio in uno di quei giorni dove il freddo e la pioggia la tenevano lontana dal suo pezzo di terra, che amorevolmente accudiva a Tramonti. E grazie proprio a questa sua passione, si era concessa con gioia per un set fotografico a Napoli, dove con la semplicità che l’ha sempre contraddistinta, ha posato con naturalezza accanto al maestro pizzaiolo Guglielmo Vuolo, per “raccontare” il suo piccolo mondo resistito alle mode. Era la sua prima volta nella capitale partenopea e nonostante qualche acciacco, il suo entusiasmo era così palpabile e contagioso che al fotografo gli è bastato fare solo alcuni scatti.

Nannina apparteneva a quella generazione di donne della Costiera amalfitana, legate visceralmente ai “giardini” (qui i frutti sono come fiori) e alle sue stagioni; ai semi che si passavano di mano in mano.

Apparteneva alla melodia dei canti religiosi che cantava tra un filare e l’altro, immersa nella “sua” terra.

E’ diventata per noi il simbolo di un mondo contadino spazzato via dalla globalizzazione. Per noi Nannina è stata anche l’immagine della “custode” dei semi del nostro pomodoro antico ritrovato, il Re Fiascone.

Perché nel suo volto era racchiuso la bellezza delle piccole cose che quando le perdi senti un vuoto enorme.