Tramonti, la Pro Loco dà il via al corso per imparare “l’arte del cestaio”

La Pro Loco di Tramonti riporta in auge un fiore all’occhiello dell’artigianato tramontino, aprendo le iscrizioni al corso per imparare “l’arte del cestaio”. Una iniziativa che riscopre un affascinante tradizione del passato, con la guida di maestri-artigiani. La Pro Loco ha iniziato tale percorso, partendo dalle scuole con un progetto ad hoc per rivalorizzare il mestiere del cestaio, ovvero il “cufanaro”: l’anno scorso sono stati iniziati alle basi della lavorazione dell’intreccio gli alunni delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli. Il corso consiste nell’imparare a realizzare un piccolo cesto e si prevede un numero di lezioni da 6 a 10, al variare del numero dei partecipanti. Le lezioni si terranno presso la nuova sede della Pro Loco in Piazza Cesarano. L’inizio del corso è previsto per il prossimo 28 gennaio: per qualsiasi informazione o l’iscrizione, basta contattare la pagina Facebook dell’Associazione.