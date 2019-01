Tramonti, inaugurata a Polvica l’opera di Antonio Basso “Decollazione del Battista”

Nella giornata di ieri a Tramonti, nella Chiesa San Giovanni Battista in Polvica, è stata inaugurata un’opera realizzata dal Maestro d’Arte, Antonio Basso. La tela, raffigurante “La decollazione del Battista”, è stata benedetta nel corso della celebrazione eucaristica di ieri mattina (alle ore 11), presieduta da Mons. Orazio Soricelli.

La giornata è proseguita con un pranzo comunitario al Convento di San Francesco, con la presenza di alcuni fedeli amici, provenienti da Cetara. “La comunità esprime tutta la gratitudine per il dono che Antonio ha voluto fare, infatti egli è stato accolto con grande gioia da tutti. È doveroso ringraziare Don Gianfranco Crisconio, da cui è partita l’idea di questa tela ed il giovane artista ha colto subito l’occasione per mostrare le sue doti”.

“La piccola parrocchia così si arricchisce non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista umano, per l’affetto dimostrato in questi anni da Antonio e dalla sua famiglia verso la comunità mettendosi sempre a disposizione di tutti.” La frazione di Polvica, si impreziosisce di un lavoro realizzato da un giovane artista locale, Antonio Basso, 29enne Maestro d’Arte, che ha realizzato i propri studi prima presso l’Istituto d’Arte Filiberto Menna di Salerno e successivamente all’Accademica di Belle Arti di Napoli.