Tramonti, controllo a sorpresa dei Carabinieri ad attività commerciale

I Carabinieri nei giorni scorsi hanno eseguito un controllo a sorpresa ad un’attività commerciale di Tramonti. Il motivo di tale visita è che ai militari dell’Arma, è stata fatta una segnalazione anonima, in cui si riferiva che l’esercente in questione deteneva un arma nascosta nel negozio. I Carabinieri, dopo i controlli di rito non hanno riscontrato la presenza dell’arma. Una segnalazione diffamante, che si presume sia stata fatta per motivi personali nei confronti del commerciante.