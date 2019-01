Tramonti, “Associazione Franco Amato: un uomo, un capitano” inaugura il 2019 nel migliore dei modi: la beneficenza vince sempre

L’“Associazione Franco Amato: un uomo, un capitano”, inaugura nel migliore dei modi questo 2019, dopo un grande anno vissuto con il coronamento di un sogno: intitolare il campo sportivo di Tramonti, con il nome dell’indimenticato Capitano, l’avvocato Franco Amato. L’Associazione, che attraverso le pratiche sportive promuove sani principi, grazie all’apporto di tanti sostenitori anche nell’ultimo anno è riuscita a dare un contributo importante, a sostegno della ricerca biomedica, sostenendo enti come l’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e la Fondazione Stefano Borgonovo Onlus: tutti i proventi delle iniziative dell’Associazione, sono stati devoluti in beneficenza per questo nobile scopo.

“Carissimi amici, ci apprestiamo a dare inizio ad un nuovo anno associativo, portando nel cuore tutti i bei momenti vissuti durante il 2018… quello appena concluso è stato un anno straordinario, ricco di emozioni e gioie, che ci hanno ricompensato dei sacrifici e del lavoro svolto… Ma la soddisfazione più grande è quella di aver ricevuto il Vostro appoggio in ciò che ci sta più a cuore: il sostegno della ricerca biomedica. Unendo le forze, dalla lotteria di beneficenza, sono stati ricavati 4000,00 euro, che sono stati totalmente devoluti in beneficenza all’AIRC ed alla Fondazione Stefano Borgonovo Onlus. Devolvere fondi alla ricerca ci rende ricchi della certezza di aver contribuito, nel nostro piccolo, a donare speranza a tutti coloro che in questo momento stanno lottando per la vita.”