Il tour operator inglese “Travelsphere” inserisce la costiera amalfitana tra i cinque luoghi più belli da visitare nel nuovo anno

Un bellissimo riconoscimento all’ospitalità ed all’incanto della nostra costiera amalfitana arriva da “Travelsphere”, il tour operator inglese specializzato in tour organizzati, il quale ha fatto una classifica delle cinque destinazioni più belle da visitare nel nuovo anno. La costiera amalfitana conquista un grandioso quarto posto, subito dopo gli Stati Uniti, l’Australia e l’India. Al quinto posto figura, infine, la Croazia. Questo evidenzia che la nostra terra è in grado di competere con grandi realtà ed è amata ed ammirata in tutto il mondo per i suoi spettacolari paesaggi, per il suo mare azzurro e per l’accoglienza ed il clima di cordialità che da sempre la contraddistingue. Ecco cosa scrive “Travelsphere” motivando la presenza nella classifica della Divina Costiera: “C’è tanta bellezza, storia e cultura – oltre a cibo e vino meravigliosi, naturalmente – in questo glorioso paese che è quasi impossibile vederlo tutto in una volta”. E noi, ovviamente, non possiamo che essere d’accordo e, ad avallare la tesi, c’è l’esperienza di tanti turisti che, dopo aver visitato la prima volta la Costiera Amalfitana, se ne innamorano perdutamente e decidono di tornare altre volte per rivivere la magia e l’incanto che avvolge il nostro territorio.