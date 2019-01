L’ordinanza della Capitaneria: vietate la navigazione e la pesca.

Interdetto lo specchio d’acqua antistante le Sette Scogliere a Rovigliano. L’ordinanza è stata emanata dall‘Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, guidato dal T.V. Vito Limanni, per garantire la sicurezza in mare.

Il provvedimento fa seguito alla revoca della concessione demaniale da parte del Comune alla Air Naval, uno dei cantieri nautici presenti nell’ex area industriale di via Terragneta, che stava realizzando la vasca d’alaggio. In zona sono infatti presenti piloni in cemento armato che affiorano dall’acqua, rendendo dunque pericolosa qualsiasi attività.

Difatti, la Capitaneria oplontina ha vietato su quel tratto di costa del litorale torrese la navigazione, il transito, la sosta di natanti nonché la balneazione, la pesca, anche subacquea, e le immersioni.

Per i contravventori ci saranno sanzioni e, nei casi più gravi, verranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che dalle loro azioni potranno derivare.

L’area delimitata dalle lettere A, B, C, D è quella interdetta

https://www.torresette.news/attualita/2019/01/31/torre-annunziata-interdetto-per-motivi-di-sicurezza-tratto-di-mare-delle-sette-scogliere-a-rovigliano?utm_source=notifications&utm_medium=notify&utm_term=notify&utm_campaign=notify