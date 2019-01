Tordigliano: Sospetti e curiosità sui continui incidenti della S.S. 163 di G.I.

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di un nostro lettore sui continui incidenti che sulla S.S. 163 nella zona di Tordigliano.

A proposito dei frequenti incidenti nella zona di Tordigliano e delle difficoltà di comunicazione, soprattutto nelle emergenze, sono molti anni che sono stato insospettito dalla comparsa improvvisa di questa canna fumaria su questo manufatto (forse dell’ANAS, e, in origine, adibito a ricovero di mezzi per la manutenzione stradale?). Non c’è bisogno che vi spieghi dove siano state scattate le foto, perchè ritengo la località essere già ben nota a voi di Positanonews. La foto, che risale a quasi dieci anni fa, mette chiaramente in evidenza la natura posticcia del rivestimento in pietra (si può vedere nella foto come in quell’epoca il rivestimento si fosse anche scollato nella parte alta del comignolo). Forse perchè lungo le strade italiane sono innumerevoli le antenne ripetitrici di telefonia mobile, che vedo camuffate nelle fogge più disparate, ho sempre pensato, malignamente, a qualche villa privata comparsa nella zona (miracolo) ed alle sue difficoltà di collegamento, risolte con qualche bel compromesso. Varrebbe la pena indagare?