Terzigno e Minori: Omaggio all’amicizia e alla bellezza di Mario Apuzzo

La Direzione del Centro studi Xeniartè lieta di invitareDomenica 20 Gennaio 2019, ore 11,00all’evento “ Omaggio ALL’AMICIZIA e alla Bellezza “.

La visita guidata a cura di Gabriella Giacon,nella “ Casa d’Artista”di Mario Apuzzo a Terzigno, con la partecipazione di Dalia Coronato,Davide Auricchio, Maria Elefante, Gianni Damiano, Paolo Russo.Si potrà visitare le varie collezioni dal 1965 alle più recenti esposte a Minori nell’antologica“ ARCHEOLOGIA DEL SOGNO “ .

Seguirà la visita al “Giardino dei Sogni” dedicato adAldo Masullo edItalo Calvino.

Alle ore 13,30 radunoper il pranzo al Ristorante “ L’Antico Ritrovo ” di Terzigno,per gustareil nuovo Menù gourmet “i Nodi d’artista” di Mario Apuzzo,prodotti in collaborazione con ilpastaio Aldo Cernelli( PK GIORDANO)San Giuseppe VesuvianoL’originale specialità ideata e creata da vari anni, è stata apprezzata da noti giornalisti e chefregionali e nazionali.

Il menù proposto dal Centro studi Xeniart sarà realizzato dallo chef Leopoldo D’ammora, patrondel ristorante “ L’antico Ritrovo ” che ospiterà l’incontro. All’evento interverranno personalità del mondo della cultura, della politica, del giornalismo,dellagastronomia e della musica. Seguiràla proiezione dei tre video di Mario Apuzzo, a cura del Centro studi Xeniart, “CONCHIGLIEDAMARE” – “ LA STORIA DEI NODI” – “L’ARTE PER LA VITA e chiodi per aria ”.

L’incontro-evento sarà allietato dalle musiche del M° Domenico Sodanoe della cantautrice Daniela Sarà esposta la più recenteopera di Mario Apuzzo“ L’arte per la vita ” e chiodi per aria, chesaràproposta all’asta per il progetto bambini pro UNICEF.

Seguirà

“ LA CADUTA DELLE I-DEE ”

Evento performance di Mario Apuzzo con i presenti amici dell’arte

E’ importante prenotarsi entro giovedi 17 gennaio 2019 per non sentirsi… Soli e Digiuni

MENU’

Antipasto………polipo su vellutata di patate con mentuccia

Assaggi di tre primi

1° – Nodi italiani – con funghi chiuppini vesuviani

2° – Nodi italiani – con gorgonzola noci e radicchio

3° – Nodi italiani – con stoccafisso, pomodoro, olive, capperi e origano di montagna

Assaggi di tre secondi

1° – Stoccafisso all’insalata

2° – Stoccafisso alla “ carrettiere ”

3° – Baccalà fritto con papaccelle e friarielli

* – Frutta secca – noci – castagne e clementine -Loti affogati al nocino

* – Dolce “Cubo di torrone al pistacchio e cioccolato con il Nodo dorato”

a cura del M°Gennaro Bottone( Dolce Idea ) Napoli

Dir. Art. Mario ApuzzoColomba IovinoPres.te Centro studi Xeniart