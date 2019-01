Teresa Salgueiro ospite a Sorrento Incontra

Sabato 5 dicembre, alle ore 19, al teatro Tasso di Sorrento, con in presso libero, si terrà il concerto della cantante portoghese Teresa Salgueiro, la “regina” del fado. E’ considerata tra le voci più apprezzate a livello internazionale, tessitrice di ambientazioni magiche sin da quando, ancora diciassettenne, partecipa alla straordinaria avventura dei Madredeus. Dopo nove album e un successo mondiale ha scelto la via della ricerca come solista, regalando lavori sospesi e affascinanti da O Mistério, registrato nel Convento di Arrábida, all’emozionante O Horizonte, che accompagna l’ascoltatore in una ricerca di senso, futuro e pienezza.

Il concerto rientra nel cartellone di appuntamenti di Sorrento Incontra, la rassegna dedicata alla musica, alla danza e allo spettacolo promossa – nell’ambito del festival M’Illumino d’Inverno – dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e CDRL con la direzione artistica del regista e coreografo, Mvula Sungani, ed il coordinamento del dirigente del Settore Cultura del Comune di Sorrento, Antonino Giammarino.