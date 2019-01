Tempesta a Phuket la Positano della Thailandia, tornati indenni in costa d’ Amalfi e Sorrento La tempesta che ha colpito alcune aree del Sud è passata e la situazione nelle aree colpite è tornata alla normalità. Nel suo sito ufficiale la Tat ribadisce come le famose località balneari del Golfo della Thailandia e lungo la costa del Mar delle Andamane non siano state influenzate dall’ondata del maltempo.

Tra queste Phuket, Phang Nga, Krabi, Chumphon e Surat Thani, nonché Ko Samui e Ko Phangan, dove tutte le attività turistiche e i servizi sono pienamente attivi. Anche i trasporti hanno ripreso le normali operazioni, così come tutte le attrazioni delle località turistiche.

Queste località sono molto frequentate sopratutto da operatori della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina che qui d’estate devono lavorare e li trovano un ambiente simile. Mezza Positano, ma anche tanti di Praiano e Amalfi, come pure di Sorrento e Capri , svernano da quelle parti. Per fortuna in tanti indenni sono tornati, qualcuno anzitempo “E’ stata meno grave di quello che si pensi, alla fine solo un pò di paura, ma siamo tornati..”, dicono a Positanonews

“Il governo reale tailandese e la Tat – sottolinea la nota dell’ente – stanno lavorando congiuntamente per garantire la sicurezza di turisti e residenti. Qualora i visitatori abbiano subito incidenti, suggeriamo loro di contattare immediatamente la hotline della Polizia Turistica al numero 1155, in modo da poter ricevere tutta l’assistenza necessaria”.