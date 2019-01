Teatro, Scala: in scena la commedia \"Frida\"

Scala, Costiera amalfitana. L’ Associazione Scala Reale, in collaborazione con Radio Scala Web, presenta “Frida”, commedia brillante in 2 atti.

Roberto dovrà subire una grave operazione al cuore. Le probabilità di sopravvivenza sono poche. Il suo ultimo desiderio è quello di andare a letto con Frida, la strepitosa moglie del suo amico Michele. Si può negare un desiderio a un condannato a morte?

Ritmo scoppiettante, un susseguirsi di situazioni esilaranti e un finale a sorpresa trascineranno lo spettatore in un vortice di risate, facendogli trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza.

Spettacoli: 25-26 Gennaio 01-02 Febbraio 2019 alle 20.30 presso il teatro “Il Portico” di Scala.

Ingresso gratuito su prenotazione.