Taverna (CZ). Museo Civico. Mostra di Vinicio Momoli.

Articolo di Maurizio Vitiello – Vinicio Momoli al Museo Civico di Taverna, dall’8 al 28 Febbraio 2019.

Il Museo Civico di Taverna della Provincia di Catanzaro, fondato nel 1989, punto di riferimento per gli studiosi del pittore Mattia Preti, con opere databili fra il IV sec. a.C. e la fine dell’Ottocento e la sezione dedicata all’arte contemporanea con la collezione permanente di opere di artisti dei sec. XX e XXI, ospiterà dall’8 al 28 Febbraio 2019 la mostra “Espansioni materiche” dell’artista patavino Vinicio Momoli, apprezzato dal pubblico e dalla critica a livello internazionale.

L’evento diviene itinerante; dopo l’esposizione al Museo Civico di Praia a Mare (CS) e l’Ateneo culturale di Leon in Spagna rientra nuovamente in Calabria.

Ciò assume un rilevante interesse artistico e culturale per l’intero territorio calabrese con lo scopo di favorire sempre più la comunicazione oltre confine tra arte e società.

Vinicio Momoli (Padova, 1942) fin da giovane attraversa il mondo dell’arte e della cultura, si mette in contatto con le avanguardie parigine e newyorkesi dando inizio alla sua originale ricerca artistica, riconducibile al pensiero minimalista.

L’artista parte dagli anni ‘60 con la produzione di opere caratterizzate da un’attenzione riflessiva e meditata attorno al senso della forma, della materia e del colore.

Vanta più di duecento mostre nazionali e internazionali in musei e gallerie private.

La mostra sarà inaugurata venerdì 8 Febbraio 2019, alle ore 17:00.

Info:

Museo Civico di Taverna

Piazza del Popolo, 14,

Palazzo San Domenico, 88055 Taverna (CZ)

dall’8 al 28 Febbraio 2019 0961-023674

info@luigipolillo.it

artecoopsociale@gmail.com

Orari: da martedì a domenica 9:30 – 12:30 /16:00 – 19:00

(Chiuso il lunedì).

Maurizio Vitiello