Supermercati Tre Esse: Avviso sugli orari di apertura – Aggiornamenti

Domenica 6 gennaio il supermercato Tre Esse di Piano di Sorrento resterà aperto mezzagiornata dalle ore 8.30 alle 13.00, orario normale, mentre mercoledì 9 gennaio resterà aperto dalle 8.30 alle 14.00 .

Per il Supermercato Netto di Sant’Agnello, tutto normale, gli orari saranno gli stessi di sempre: mezza giornata per la domenica e orario continuato per il resto della giornata.

Per il Supermercato Pollio di Sorrento, domenica 6 gennaio chiusi, come sempre, mentre domenica 13 gennaio resteranno aperti.

Intanto per augurarvi una buona giornata e un buon anno, si ricordano le offerte di Capodanno valide fino al 6 gennaio.

Scegli i supermercati Tre Esse per la qualità, la freschezza e la cortesia di casa.

Tre esse

Corso Italia 377

80063 Piano di Sorrento

Tel. 081 808 8875

Netto

Corso italia 178

80065 Sant’Agnello NA

Telefono: 081 877 4851

Pollio

Via degli Aranci 157

80067 Sorrento NA

Telefono: 081 807 4465