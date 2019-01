Super Calò e la Juve Stabia stende la Paganese

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Juve Stabia con gol di Calò al 29’ batte la Paganese di mister De Sanzo che resta in coda al gruppo C di Serie C.

Derby della Campania al Menti tra Juve Stabia al vertice della classifica con 50 punti senza alcuna sconfitta e Paganese, fanalino di coda. L’arbitro Carella della sezione barese fischia l’inizio del match e la prima occasione gialloblù si presenta al 13’. Protesta tuttavia la Paganese per il presunto fuorigioco di Torromino che su palla di Vitiello, calcia a volo. Sempre Vitiello serve bene Canotto, ma il tiro è deviato da Santopadre (16’). Calò porta avanti le Vespe di un punto al 29′ , da trenta metri disorienta Santopadre e segna. E’ Branduani poi a salvare la squadra da Piana che sugli sviluppi di un corner cerca l’occasione al 31’. Portiere respinge un gran destro di Torromino pochi minuti dopo (36′). Agli spogliatoi senza recupero. Al 49’ Scarpa di testa impegna Branduani che respinge il ben servito di Cesaretti. Ancora Paganese in ripartenza, al 52′ l’azzurrostellato Cesaretti entra in area e tenta una conclusione che viene respinta da Branduani. 71′ occasione per le vespe: Calò per Troest a due passi dalla porta se la vede con Santopadre. 3’ di recupero durante il quale Paponi viene ammonito ma le vespe del tecnico Caserta si tengono saldi alla guida del raggruppamento.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Marzorati, Troest, Allievi; Calò, Viola, Mastalli; Canotto, Torromino, Paponi. Allenatore: Fabio Caserta

PAGANESE (4-3-1-2): Santopadre; Tazza, Stendardo, Piana, Acampora (26′ Perri); Capece, Gaeta, Nacci; Scarpa; Parigi, Cesaretti. Allenatore: Fabio De Sanzo