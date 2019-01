Successo online per \"Da Piccola\", il nuovo singolo di Federa & Cuscini

Dopo due giorni è già successo online per il primo singolo con il video ufficiale della band partenopea Federa & Cuscini. Dopo più di 35 live nel 2018, la vittoria al LibereVociFestival prima e al Festival dei Castelli Romani poi, un EP in acustico all’attivo e la partecipazione, tra gli altri, al programma Barone Rosso di Red Ronnie con Fiat Music Festival, Federa & Cuscini apre il 2019 con il lancio del brano “Da Piccola” registrato, prodotto e missato da Massimo De Vita e Paolo Alberta presso Le Nuvole Studio di Cardito.

«Da Piccola ha come tema principale il cambiamento, a cominciare proprio dal momento in cui ci tocca fare i conti con le responsabilità da grandi» dichiara Federica Vezzo frontwoman della band ed autrice dei testi. «Quando ho scritto questo brano ero ad uno dei miei bivi più importanti: trasferirmi e seguire la mia famiglia al nord Italia o restare qui a Napoli e combattere per essere felice. Io ho scelto di restare».

“Da Piccola” ha dentro la malinconia per i momenti, i posti, i sentimenti legati all’infanzia, ma al contempo la forza e la volontà d’animo per affrontare il futuro ed il mondo adulto. Il video del singolo, presentato in anteprima al collettivo di cantautori Camera d’autore, porta la firma alla regia e al montaggio di Valerio Casanova e contiene scene di vecchi VHS dove il tuffo nel passato diventa inevitabile fino a compiersi nella consapevolezza dell’oggi, dove la passione ha incontrato una sua precisa dimensione artistica.

Guarda il video qui: https://www.youtube.com/watch?v=L_ehpOI4oQ8&feature=share&fbclid=IwAR0YUL2YOdTTL0e6DFM1XdCDlvGwlJ-qsEEx_CEufX1_VCM80YoTY4gHwcs