Striscia la notizia all’alberghiero Tilgher di Ercolano. Senza sedie e riscaldamenti Succede all’Adriano Tilgher di Ercolano, unico istituto superiore della città, che conta circa 1400 iscritti divisi tra la sede centrale di via Casacampora e la succursale in via Marittima. La Città Metropolitana di Napoli e il Provveditorato , la Regione Campania, il Comune, tutti a far scaricabarile come si vede dal programma, ma come si fanno a formare i giovani in queste condizioni?