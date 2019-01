Sport: Vittoria Travolgente in casa per L’Olimpia Capri 93-61 contro la Salerno Basket 92

Prima partita dell’anno nel campionato di serie B femminile per l’Olimpia Capri Isaia/Il Riccio. Gara piena di indicazioni nella larga vittoria 93-61 sul Basket Salerno.

Il team del Presente Alfonso Pecoraro “presenta” i nuovi acquisti natalizi, che completano il roster che ora si dimostra completo in tutti i ruoli, Carotenuto e Dentamaro,quest’ultima parte in quintetto con Gallo, Seskute, Carcaterra e capitan Ermito.

Il punteggio finale lascia ben poco ai commenti, troppo il divario tra le due squadre, a cui si somma la prestazione top del duo Gallo/Seskute che chiuderanno rispettivamente con 26 e 22 punti personali, la point/guard aggiunge 8 recuperi, 8 assist e ben 11 falli subiti, mentre la bionda lituana chiude in doppia/doppia con 10 rimbalzi.

Mentre la gara scorre via, arrivano altre buone indicazioni per Coach Falbo, una buona condizione fisica dopo il rientro della sosta, il recupero quasi completo di capitan Ermitograzie allo scrupoloso lavoro del preparatore Margherita Cacace, ed il veloce inserimento nel gruppo delle nuove arrivate.

Le note liete non finiscono, De Michele e Rizzati garantiscono duttilità e qualità in regia, Markovic sta entrando nel sistema di gioco, aggiungendo quel pizzico di imprevedibilità che nel basket è il ‘sale” del gioco.

Carcaterra resta un punto di riferimento, fondamentale, dentro e fuori dal campo.

L’ entrata in campo delle beniamine di casa Vuotto e Bellucci, riscalda i numerosi tifosi presenti e la realizzazione del centro caprese fa esultare tutti.

I buoni propositi per un positivo proseguimento di campionato ci sono !!!

La partita in numeri

Parziali

29-19 29-9 19-19 16-14

Tabellini:



Riccio-Isaia Olimpia Capri A.C. Pecoraro:

Dentamaro 7, Vuotto, Ermito 9, Rizzati 9, Markovic 4, Gallo 26, De Michele 3. Bellucci 2, Carcaterra 4, Seskute 22, Carotenuto 7.

Todis Salerno:

Di Donato L. 25, Manolova 8, Di Donato D 5, Giulivo 8, Ledda 11, Paradisi D. 2, Martella 2, Paradisi G,Cenerini, Fumo, Scolpin

