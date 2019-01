SPORT: LE RIPRESE TELEVISIVE CONFERMANO I MADORNALI TORTI SUBITI DALL’ ASD SORRENTO

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio comunicazioni dell’ASD Sorrento :

Rivendichiamo rispetto, serve maggiore attenzione perché non è possibile che nel dubbio si decida sempre contro di noi. Probabilmente paghiamo il fatto d’essere una cittadina fin troppo signorile, storicamente ci marciano sopra su questa cosa, i nostri tifosi sono corretti e non trasmettono alcun timore”. /E’ lo sfogo del presidente rossonero GIUSEPPE CAPPIELLO l’indomani dell’ennesima domenica caratterizzata da clamorosi errori arbitrali ai danni del Sorrento. “/Alla lunga tutto questo stanca, ci alleniamo duramente come gli altri e contiamo d’ESSERE TRATTATI ALLO STESSO MODO. Non è possibile condizionare in questo modo le partite. A// fine gara ho avuto un piccolo faccia a faccia chiarificatore col direttore di gara.

Mi rendo conto che anche loro possono sbagliare ad interpretare un episodio, ma NON PUò ACCADERE SEMPRE A NOSTRO SFAVORE/”.

La sciagurata direzione arbitrale della gara contro il SAVOIA, segue quella della gara con il CERIGNOLA ed ancor prima quella contro il GRAGNANO: TRE DELLE ULTIME QUATTRO GARE disputate dalla compagine rossonera. “/Contro il Cerignola c’era fallo su Guarro in occasione del gol, poi l’azione nasce da un angolo che non esiste perché è l’attaccante dei pugliesi a mandarla fuori. Con il Savoia, al di là di due rigori netti, è plateale l’errore di punire con il cartellino giallo invece che il rosso per un fallo di reazione su Figliolia.

D’altronde con l’arbitro a due passi che ha visto chiaramente il GESTO VIOLENTO E ANTISPORTIVO. La superiorità numerica per più di un tempo certamente poteva cambiare la gara”./

Proteste rossonere argomentate da un DOSSIER VIDEO GIà CONSEGNATO OGGI A ROMA, in occasione dell’incontro previsto tra gli allenatori e i capitani delle squadre di Serie D e i Designatori CAN D e CAI Matteo TREFOLONI e Andrea GERVASONI a cui ha partecipato anche il Presidente dell’AIA Marcello NICCHI.