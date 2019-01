Spagna, terminato tunnel parallelo per salvare il bimbo: ma c’è un errore di calcolo

La Spagna è ancora con il fiato sospeso, per il salvataggio del piccolo Julen. Ieri sera è terminata la perforazione di un tunnel parallelo al pozzo di prospezione, dove il 13 gennaio scorso a Totalan, vicino a Malaga, è caduto il piccolo di due anni: si scaverà adesso un tunnel orizzontale di 3-4 metri a una profondità di circa 72 metri per cercare di raggiungere il bimbo.

Resta però il punto interrogativo sull’esatta ubicazione di Julen: per questo prima ancora del completamento del tunnel orizzontale di collegamento verrà realizzato un buco di circa 20 centimetri fino al pozzo per introdurre una videocamera e vedere se il piccolo si trovi o meno a quella profondità. Secondo El Pais, la perforazione del tunnel parallelo è terminata alle 20:30 di ieri sera ed è durata 55 ore, molte di più rispetto alle 15 previste.

Il tunnel verticale verrà adesso ‘intubato’ con cilindri di metallo per evitare la possibilità di frane e per facilitare le operazioni di recupero. Il tunnel orizzontale verrà scavato a mano con picconi o con martelli pneumatici, a seconda della consistenza del terreno: nelle ultime ore si è infatti scoperto che i tubi di metallo per rivestire la galleria erano di dimensione maggiore.