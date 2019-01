Sorrento, il Wwf segnala decimazioni di alberi in Via San Renato.

Un fenomeno che negli ultimi tempi sembrava essersi arrestato, invece ancora una volta siamo costretti a riportare l’ennesimo scempio a quell’ inestimabile patrimonio rappresentato dal verde dei nostri storici giardini . In attesa che qualcuno giustifichi quello che a tutti gli effetti si presenta come un vero e proprio sterminio, sull’ argomento ancora una volta la segnalazione del Presidente del Wwf Terre del Tirreno, Claudio d’Esposito.

Sorrento – “... sono stato stamane a documentare i fatti: L’ENNESIMO SCEMPIO ASSURDO!!!” – ha dichiarato Claudio d’Esposito Presidente del Wwf Terre del Tirreno su facebook – “ La distruzione del verde e degli alberi a Sorrento sembra non avere fine. Fuori è affissa una tabella della TERNA (Operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica ndr) con un orribile manufatto in cemento che dovrebbe sorgere lato strada. Non mi spiego il disboscamento dell’intera area, ovvero anche della vasta parte che non verrà edificata? La legna stamane veniva accatastata a tonnellate su quattro porter che sfrecciavano veloci verso via Nastro d’Argento. In quel fondo, a pochi metri dal cimitero e su di un corso d’acqua, vegetavano aranci, noci e fruttiferi. Ho filmato l’abbattimento dell’ultimo arancio che, per un attimo, mi ero illuso venisse lasciato al suo posto, o quantomeno recuperato. Eh sì … perchè solo a volerlo si sarebbero anche potuti recuperare gran parte degli alberi invece di farli a pezzi. Inutile dire che la politica comunale degli ultimi tempi ha investito sì tantissimo per il verde pubblico, ma con assurde spese per eliminare quanti più alberi possibili (grazie ad agronomi pagati) per poi ricomprarli di nuovi … magari piccoli e gnomi e che non danno “fastidio”!!! Una politica miope che sembrerebbe aver perso di vista dove va il mondo!!! Vedremo di indagare sulle autorizzazioni che pur sono state rilasciate nel passato e di recente … in ogni caso anche se fosse tutto “autorizzato” resta la ferma condanna alla distruzione dell’ennesimo tassello del paesaggio. Perchè “non sono gli alberi che hanno bisogno di noi … ma noi che abbiamo bisogno degli alberi!!!” Chi lo spiega agli amministratori & co. che governano Sorrento???” Claudio d’Esposito Presidente Wwf Terre del Tirreno .- 27 gennaio 2019 –

Fonte:Facebook