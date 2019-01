Sorrento . Il video alla Città di Gaetano Mastellone, ma intanto la politica è in sospeso. Ecco gli scenari

Sorrento. Interessante il video di Gaetano Mastellone che ha fatto un discorso politico – sociale ed economico sulla Città. Una “risorsa” umana che viene poco utilizzata e resta un mistero la “mancata chiamata” a cui fa riferimento. Intanto la politica è in sospeso. Marco Fiorentino che dovrebbe essere estromesso dal consiglio comunale fra un paio di settimane per la vicenda del primo maggio e fra i suoi aumentano le quotazioni di Rosario Fiorentino . Massimo Coppola rimasto solo fra i papabili candidati sindaco dopo l’esclusione di Mario Gargiulo ( ricordate la foto del ciuccio di fuoco con entrambi che toccavano gli attributi? Ora nella foto c’è solo Massimo.. ), ma il sindaco Giuseppe Cuomo non ha sciolto nessuna riserva.. con uno sguardo ad un posto come consigliere della Regione Campania …Poi il percorso meccanizzato, Aponte dell’MSC e i suoi progetti visto come un taumaturgo, De Luca e la Città Metropolitana che a turno promettono milioni di euro o interventi, mentre il traffico soffoca la città e i problemi di sempre rimangono irrisolti da decenni .. Ma Sorrento rimane un gioiello e una delle città più attrattive d’Italia e del mondo..

Ma ascoltiamo il Commendator Gaetano Mastellone augurando a tutti i sorrentini buon 2019