Sorrento, il tecnico Maiuri dopo la sconfitta col Savoia: “Errori gravissimi, ma quel rigore…”

Una brutta sconfitta quella del Sorrento contro il Savoia nel match valido per il girone H di Serie D. La gara l’abbiamo seguita dal campo (leggi qui il commento completo) e abbiamo avuto le stesse impressioni del tecnico Enzo Maiuri, il quale ha fine gara ha dichiarato: “Nella prima mezz’ora abbiamo commesso tre errori gravissimi per una squadra che si deve salvare non sono ammesse simili distrazioni – ha spiegato alle colonne de il Mattino – I primi due gol, certamente, sono scaturiti da altrettante ingenuità; il terzo, invece, determinato dal colpo psicologico subito”.

Riferimento anche al rigore mancato: “È assurdo non concedere un rigore del genere. Bozzaotre non aveva nessun motivo per lasciarsi cadere, da quella posizione va in porta e fa gol. La squadra ha commesso degli errori, li abbiamo pagati a caro prezzo, ma contro un avversario esperto e determinato abbiamo giocato alla pari. Se vogliamo centrare il nostro obiettivo, dobbiamo assolutamente limitare errori e disattenzioni, per il resto la squadra c’è”.