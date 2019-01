Sorrento , sputi al guardalinee . La partita col Savoia costa squalifica campo . Un momento nero per i rossoneri dopo la sconfitta patita nel derby e le accuse all’arbitro il Sorrento viene punito dal giudice sportivo. Lo stadio Italia, infatti, è stato squalificato e il prossimo turno interno dovrà essere giocato a porte chiuse. La domenica dei rossoneri era già stata di quelle negative per il risultato sportivo, con i ragazzi di mister Maiuri che erano stati sconfitti per 3-2 dal Savoia in una gara in cui i rossoneri si son sentiti oltremodo penalizzati dall’arbitro. Una sconfitta che ha reso ancor più difficoltosa la corsa verso la permanenza in serie D. Motivo per cui in casa rossoneri c’erano ben pochi motivi per sorridere, ma la stangata del giudice sportivo ha ulteriormente abbassato l’umore del Sorrento, rendendo la giornata di ieri paragonabile al tanto temuto Blue Monday (la giornata più triste dell’anno). Il Sorrento dovrà giocare la prossima gara casalinga a porte chiuse, oltre a dover pagare una multa di 1500 euro, per gli sputi a un assistente arbitrale durante il derby. Come si legge nel comunicato del giudice sportivo la decisione è stato comminata: “Per avere propri tesserati, dal 20° del primo tempo e fino al termine della gara, lanciato circa una quindicina di sputi all’indirizzo di un assistente arbitrale che lo attingevano alla testa (due) e sulle spalle (due). Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica reiterata e della diffida di cui ai comunicati ufficiali n° 54 e 64”.

Una decisione che, ovviamente, crea un danno di immagine di non poco conto per il Sorrento e per la città di Sorrento. Ad allibire ancora di più è anche la questione che i numerosi sputi verso il guardalinee sono stati fatti da dei tesserati della formazione rossonera, con qualcuno della panchina che ha faticato a contenersi e si è lasciato andare a questi vergognosi gesti, che macchiano il buon nome della società, la quale almeno per il momento ha preferito non commentare l’accaduto.

Motivo per cui il Sorrento non potrà contare sull’apporto dei propri tifosi per la prossima gara casalinga, in programma il 10 febbraio, in cui il Fasano verrà allo stadio Italia. L’assenza del dodicesimo uomo in campo renderà ancora più difficile la gara contro la compagine pugliese, che lotta per un posizionamento nella zona play-off. Prima di quel match, però, c’è da pensare alla trasferta contro la Fidelis Andria, in programma domenica. I pugliesi in casa si sono arresi sono nel derby contro l’Altamura, dello scorso 23 dicembre. La Fidelis Andria è la miglior difesa del girone H, quindi i rossoneri saranno chiamati a dare ancor di più per fare male all’impenetrabile retroguardia di mister Potenza. Una sfida proibitiva ma che il Sorrento non può permettersi di sbagliare, anche perchè le avversarie dirette per la permanenza in serie D stanno accelerando e se i rossoneri vorranno stare in lotta per la salvezza diretta devono, giocoforza, aumentare il ritmo. Certo, il turno a porte chiuso dello stadio Italia non aiuterà di certo la formazione di mister Maiuri, ma in quella occasione il Sorrento dovrà fare ancor di più per regalare un successo ai tifosi, che non potranno far sentire il loro calore a capitan Gargiulo e ai compagni.