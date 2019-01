Sorrento – Sant’Agata. “Abusi a via Casa Rufolo”, la denuncia del WWF Tribunale di Torre Annunzia che alla polizia locale e al Nucleo Operativo dei carabinieri di Sorrento, e relativa alla verifica della legittimità di lavori edili e al taglio di alberi in via Casa Rufolo. Il presidente Claudio d’Esposito, rilancia una segnalazione ricevuta dalla segreteria Sos Ambiente. Secondo la quale in via Casa Rufolo, ANTICO collegamento tra Sorrento e Sant’Agata sui Due Golfi DI mASSA lUBRENSE, si è proceduto ad allargare la strada per realizzare due posti auto, tramite sbancamento di roccia (che dopo essere stata frantumata è stata riversata nella scarpata sottostante) e taglio della vegetazione arborea spontanea, le cui radici pure sono visibili, sempre nella scarpata. Più a monte, poi, sarebbero stati eliminati diversi alberi (roverelle e olivi) che crescevano lungo i gradoni, per «ampliare l’affaccio a una villetta che cresce in volume di anno in anno».