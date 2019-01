Sorrento, Piazza Veniero, area pedonale o terra di nessuno?

E’ quanto si chiedono cittadini residenti e commercianti operanti in quella che sembra continuare ad essere la piazza più esclusa dalle attenzioni dell’Amministrazione comunale e dalle Forze dell’Ordine.

Sorrento – A quanto pare non è bastato il recente restyling del Corso Italia e la successiva ferma decisione dell’Amministrazione Comunale di rendere pedonale l’intero percorso, dall’Ospedale Civile a Piazza Tasso. In particolare Piazza Veniero continua ad essere, nonostante i divieti, un luogo ove ognuno continua a fare come gli pare. In attesa di trovare finalmente una adeguata destinazione alla struttura centrale, quotidianamente varie parti della piazza vengono adibite a parcheggio per auto. Un fenomeno che in assenza di controllo o quanto meno di un efficiente sistema di videosorveglianza, assume dimensioni del tutto inaccettabili il sabato sera. Quando l’intera piazza si trasforma totalmente in un parcheggio selvaggio.

A tale proposito ancora non è chiaro con quale criterio i vasi posti all’inizio del percorso, nelle vicinanze dell’ospedale, che delimitano l’area pedonale, vengano spostati continuamente per permettere il transito, che salvo alcune eccezioni ed il carico e scarico merci in orari stabiliti, dovrebbe essere totalmente vietato. Tanto che ad alcuni residenti, lungo l’intero percorso, che presentano situazioni di invalidità, dal Comune non è stato rilasciato il permesso per transitare. Di fronte a tale rigidità non si spiega il viavai di automezzi lungo la piazza ed i vicoli sottostanti, quando è noto che vige un costante divieto di transito. Non solo la nuova aiuola di recente realizzata al centro della piazza ,come le altre già insistenti e non protette in modo adeguato, sono soggette ad essere calpestate dai camion del carico e scarico ed altri veicoli in cerca di parcheggio. Lo stesso dicasi per i lampioni e le fioriere di recente poste lungo la piazza. Una delle quali, proprio in questi giorni è stata danneggiata da un’automobilista che poi non si è neanche preoccupato del danno apportato. Insomma una situazione, che nonostante le consuete proteste dei commercianti e dei cittadini residenti continua a persistere senza che si registri un intervento concreto da parte dell’Amministrazione comunale e pertanto dalla e Forze dell’Ordine preposte. Quella della vigilanza e della sicurezza continua ad essere, come in Piazza Veniero così come in altre parti della città, la solita problematica a cui non si riesce non si vuole dare una risposta efficace. Sarebbe opportuno che le Forze dell’Ordine facciano sentire molto più da vicino, in modo consistente e con rigore, la loro presenza. Una città ed un territorio che si appresta ad affrontare l’ennesima stagione turistica a livello internazionale, non si può assolutamente permettere determinate situazioni di degrado che scaturiscono senz’altro da una male educazione, una sottocultura che troppo spesso sfociano anche in un arroganza nel calpestare leggi e regolamenti. Sottovalutando e quindi non prendere assolutamente in considerazione, anche l’operato di chi è preposto a farli rispettare. – 29 gennaio 2019 – salvatorecaccaviello