Assurdo a Sorrento: perde il controllo dell’auto e finisce sulle scale dell’Hotel Miramare

Assurdo incidente questa notte a Sorrento. Un’automobile è finita letteralmente sulle scale dell’Hotel Miramare in via Capo. Sulla strada che porta da Sorrento a Massa Lubrense, il conducente del mezzo ha perso il controllo, sembra per l’eccessiva velocità, ed a finito la sua corsa sulle scale del noto albergo.

Sono stati allertati i Carabinieri immediatamente e il mezzo è stato rimosso. Nessuno, neanche il conducente del veicolo, è rimasto ferito nell’incidente, anche se poteva succedere una tragedia: in un altro orario, con altro via vai di gente, a quest’ora potevamo stare a parlare di ben altro…