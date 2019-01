Sorrento. Sul percorso meccanizzato è entrato in campo Aponte, famoso fondatore dell’MSC. Il 15 gennaio firmato accordo con l’ ACamir, Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti, come soggetto attuatore della Regione Campania, per il progetto preliminare dell’intervento .

In estrema sintesi c’è ancora il Movimento che vorrebbe la realizzazione pubblica dell’opera ( ricordiamo che il Ragioniere del Comune ha previsto che si autofinanzierebbe, ma è evidente visto che questo intervento forse è il più proficuo e lucroso della storia della Penisola Sorrentina, se non entrano i soldi in questo modo come devono entrare? Flussi di centinaia di migliaia di persone da canalizzare..).

Nel piano triennale delle opere pubbliche però non è presente.

Sono state presentati dei project financing di Nino Apreda e Gino Acampora ce uno della Leitner di Vitipeno, altamente specializzata, e sono stati bocciati.

La volontà dell’amministrazione Cuomo sembra essere quella di puntare sulla linea tracciata da Aponte che vorrebbe coinvolgere operatori locali per fare anche area concerti e centro fieristico, riqualificazione del campo sportivo, oltre al percorso meccanizzata, gli albergatori sarebbero favorevoli, con l’eccezione di Manniello.

In sei mesi potrebbe partire la gara, ma presumibilmente se ne parlerà a fine anno. Nel mezzo le vicende politiche, elezioni regionali, la campagna per il Comune, l’incertezza amministrativa potrebbe non portare a nulla…

Ci sono poi altre posizioni che chiedono il coinvolgimento di tutti i cittadini e sentiamo come Positanonews in esclusiva Rosario Fiorentino sulla vicenda nel video

Cosa sta succedendo nelle ultime settimane? L’amministrazione Cuomo sta dando una accellerata . Aponte chiama a raccolta gli imprenditori , e i cittadini?