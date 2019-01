Sorrento: Parte dall’alberghiero dell’Istituto Polispecialistico San Paolo il Cooking Quiz 2019

Partirà giovedì 10 gennaio da Sorrento, la terza edizione del Progetto didattico nazionale Cooking Quiz, promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli istituti alberghieri, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Cooking Quiz è un progetto che coinvolgerà le quarte classi degli istituti alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato da Ministero delle Politiche agricole, forestali e del turismo. Numerose le novità di questa edizione, a partire dalle tipologie di domande alle quali gli studenti dovranno rispondere e la finalissima nazionale di 3 giorni a Senigallia dei giorni 8, 9 e 10 maggio.

Il contest è diviso in due fasi: la prima nella quale saranno presentate nozioni di cucina e sala, oltre ad importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione, un interessante momento di scambio d’idee tra gli studenti e gli chef docenti di Alma. Nella seconda fase invece, saranno messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.

A tale proposito il direttore generale di Alma, Andrea Sinigaglia, ha commentato così questa iniziativa: “C’è un antico detto latino che dice che i ragazzi non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere. Pertanto, spero vivamente che tutta l’emozione che i ragazzi vivranno in occasione di questo nuovo roadshow accenda in loro il fuoco della curiosità, ingrediente fondamentale per diventare dei professionisti”.

L’amministratore delegato di Plan Edizioni, Michele Casali ha aggiunto: “Migliorare gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno è la nostra sfida, con questo spirito partiamo per la terza edizione del Cooking Quiz. Come Edizioni Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può rappresentare un volano per il nostro Paese”.

Protagoniste dei primi appuntamenti saranno l’Istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento e l’Ipsseoa “Cavalcanti” di Napoli. Il tour nelle scuole alberghiere di Italia proseguirà poi alla volta della Sicilia.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Barilla, CNA Agroalimentare, Coal, Fabbri, Granarolo, Mutti, Orogel, Piazza, Unicam e Partner tecnologico Med Store.

Tutti gli appuntamenti all’interno delle scuole saranno ripresi dalle telecamere della Peaktime e diventeranno una divertente e interessante trasmissione televisiva che andrà in onda prossimamente. All’interno della trasmissione, oltre all’evento a scuola, interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospiterà il format e consigli per una sana e corretta alimentazione.