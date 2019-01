Sorrento, ostello nel conservatorio di Santa Maria delle Grazie: parte esposto del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle, sezione di Sorrento, ha deciso di presentare un esposto contro la decisione di destinare alcuni locali del Conservatorio di Santa Maria delle Grazie ad una attività alberghiera.

Queste le parole di Rosario Lotito:

“Il conservatorio Santa Maria delle Grazie a Sorrento è un bene che appartiene a tutti i cittadini della penisola sorrentina, ma un’amministrazione sempre più distante sta permettendo a privati di scipparne i beni più preziosi.

Grazie al lavoro svolto col Meetup Penisola Sorrentina stamane mi sono recato personalmente in Regione ed ho esposto al Difensore Civico Regionale la vergognosa decisione, da parte del Comune di Sorrento, di autorizzare un tale scempio in palese spregio allo statuto della fondazione, alla volontà testamentaria della nobildonna Berardina Donnorso e dei sorrentini.

Il primo atto da parte del Difensore Civico è stato quello di chiedere, al sindaco Cuomo ed al presidente della Regione De Luca, spiegazioni in merito alla nostra interrogazione parlamentare al fine di bloccare tale scellerata decisione di trasformare il Conservatorio Santa Maria delle Grazie nell’ennesima struttura turistico-ricettiva. Noi non ci fermeremo”.

Fino a qualche settimana fa sembrava che il leader di minoranza, Marco Fiorentino, volesse riportare l’argomento in Consiglio Comunale. Ricordiamo che l’imprenditore Francesco Schisano è stato autorizzato dalla Soprintendenza ad effettuare i lavori di manutenzione e restauro all’interno del Conservatorio: la struttura non diventerà un bed and breakfast o una casa vacanza, come invece paventato alcuni mesi fa, ma Schisano potrà avviare soltanto quelle attività commerciali compatibili con la destinazione d’uso originaria delle stanze ottenute in locazione. Ovvero: collegi, convitti, ospizi oppure, come trapela dalle intenzioni dell’imprenditore, ostelli per la gioventù.