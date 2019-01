Sorrento ecco i nuovi assessori

Sorrento Il sindaco Giuseppe Cuomo è pronto ad azzerare la giunta. Il decreto sarà firmato presumibilmente già nel corso della prossima settimana. A quel punto partiranno le consultazioni con i gruppi di maggioranza. Il nodo riguarda le quote rosa. Le due donne che attualmente siedono nell’esecutivo, il vicesindaco Maria Teresa De Angelis e l’assessore Rachele Palomba, rischiano di perdere il posto visto che stando agli accordi pre-elettorali del 2015 dovrebbero far spazio a propri alleati di lista, ma tutti uomini. E ciò obbligherebbe Cuomo a dover individuare altre due esponenti del gentil sesso per rispettare la normativa. Intanto, iniziano le prime mosse per le elezioni 2020. Il sindaco è al secondo mandato consecutivo e non potrà ricandidarsi. Come ha fatto capire anche di recente, Cuomo vorrebbe iniziare a discutere del successore già nel corso di queste settimane sondando il terreno con i propri fedelissimi. L’ipotesi principale conduce alla possibilità di coinvolgere esponenti e professionisti della società civile. E non dunque ad attuali componenti dell’amministrazione.

Il rimpasto

Ci sono due consiglieri comunali in rampa di lancio per conquistare la poltrona di assessore. Il primo è Federico Cuomo, componente della civica Con noi per Sorrento che è rappresentata in giunta da De Angelis. La quale sarà sacrificata in nome dell’alternanza. Al suo posto Cuomo, che otterrà la delega ai servizi sociali. Dovrebbe uscire dalla giunta pure Palomba, esponente della lista La Grande Sorrento: sostituì un anno fa il dimissionario Raffaele Apreda e ora farà spazio all’alleato Mariano Gargiulo. Ed è qui che ci sono potenziali intoppi. Cuomo, che confermerà sicuramente in squadra l’assessore Massimo Coppola della civica Nuova Sorrento, a questo punto sulla carta ha una giunta composta da soli uomini. Ovvero Federico Cuomo, Mariano Gargiulo e appunto Coppola. Servirebbero due donne per completare l’esecutivo e rispettare le quote rosa. Ed è qui che la lista Il Ponte, che dovrà rinunciare al rientro in squadra dell’assessore silurato Mario Gargiulo, dovrebbe indicare una donna. Una soluzione potrebbe arrivare con la nomina di Guglielmina Ciampa, la seconda più votata della civica con oltre 450 voti. Ma non ci sono conferme. Il quinto e ultimo assessore sarà come sempre in “quota sindaco” con Cuomo e anche in questo caso, stando a questo possibile scenario, dovrà essere indicata una donna.

Successore

Intanto resta d’attualità la corsa alla successione di Cuomo. In maggioranza si mormora della disponibilità a farsi avanti da parte dell’assessore Coppola, lo stesso discorso riguarda l’ex componente della giunta e da mesi in orbita Pd Mario Gargiulo. Ma si profila l’indicazione di un professionista della società civile.