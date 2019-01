Sorrento no dei vigili al Concorso , assumete i precari

Sorrento. Consentire anche agli ultimi vigili urbani “precari”, quelli che da tempo lavorano per il Comune di Sorrento con formula part-time, di essere finalmente assunti a tempo indeterminato. Come già capitato alla maggior parte dei loro colleghi, ormai “ex stagionali”. E’ la richiesta che i sindacati hanno avanzato ufficialmente nei giorni scorsi all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo. Che, dal canto suo, si era impegnata in tal senso ormai più di un anno fa. Quando era stata prospettata la possibilità di valutare, ove mai sussistessero tali possibilità, di concludere con successo l’operazione “stabilità” per una decina di agenti del corpo di polizia municipale diretti dal comandante Antonio Marcìa. D’altronde c’è un decreto legislativo, il numero 75 del maggio 2017, che concede la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a patto che il dipendente di turno abbia una sorta di rapporto “regolare” e continuativo – evidentemente part-time – da tempo per l’ente. Già nel corso dell’estate 2017 Cuomo incontrò le organizzazioni sindacali assieme all’assessore con delega al corso pubblico Massimo Coppola: si discusse dell’ipotesi di stabilizzare gli agenti con un aggiornamento a fine anno. Cosa che aveva portato all’inquadramento definitivo di una parte degli agenti stagionali. Pesa in tutta questa querelle il decreto legislativo 75/2017 il quale all’articolo 20 prevede la facoltà di poter stabilizzare i dipendenti a tempo determinato che, nell’arco degli ultimi otto anni hanno prestato servizio presso l’ente per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, con una selezione preventiva. Eppure, adesso la soluzione che sembra prendere corpo per infoltire i ranghi dei vigili urbani sembra essere quella di un nuovo concorso pubblico. Una soluzione che non convince fino in fondo i sindacati, proprio per la questione precari ancora aperta. «La scrivente sigla sindacale – ribadisce il Csa, il Coordinamento Sindacato Autonomo Regione e Autonomie Locali in una nota – già a giugno, nel ravvisare che l’amministrazione aveva raccolto le numerose istanze volte al potenziamento del corpo di Polizia Locale, effettuando la stabilizzazione di otto unità, aveva chiesto che si provvedesse in tal senso anche per le ultime ancora escluse da tale processo. Ad oggi, nonostante il sindaco in prima persona e l’amministrazione stessa avessero informalmente espresso tale orientamento, assistiamo a uno schizofrenico cambio di rotta, e invece di assorbire tale personale, ci si appresta a indire un concorso pubblico. Ben venga tale soluzione, sia per garantire il potenziamento del Corpo, sia per dare risposte occupazionali, ma prima occorre, ad avviso della scrivente sigla, porre fine al precariato di queste unità. Ciò consentirebbe l’immediata attivazione di un tavolo negoziale, volto a progettare un piano triennale di fabbisogno, il quale seppure nei limiti di Bilancio, tenga conto dell’effettive esigenze di personale dell’Ente a fronte dei continui servizi che la comunità amministrata richiede, ed essere in grado di raccogliere le nuove sfide che la globalizzazione turistica impone in termini di qualità ed efficienza dei servizi offerti».

(carlo cafiero)

Nel corso del 2018 l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo ha provveduto a stabilizzare otto dei lavoratori stagionali, che negli ultimi anni avevano lavorato part-time per il Comune. Ne restano ancora altri, ma adesso l’amministrazione ha annunciato la volontà di procedere a nuove assunzioni tramite un concorso pubblico. I sindacati chiedono, prioritariamente, di stabilizzare gli ultimi precari rimasti.