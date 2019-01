Sorrento. Mesi duri per i residenti, al via nuovi cantieri che terranno in ostaggio il centro cittadino

Sorrento. Manca veramente pochissimi all’apertura dei nuovi cantieri nel centro cittadino per la “gioia” dei residenti. A breve ricominceranno, infatti, i lavori in Piazza Lauro per la realizzazione di una fontana ornamentale che andrà ad abbellire l’ingresso della piazza. A questi si aggiungeranno i lavori per la metanizzazione e la posa di cavi elettrici e, tra non molto, avrà anche inizio l’ultima fase per il restyling di Corso Italia. Insomma, si preannunciano tempi duri per la viabilità e la vivibilità della cittadina del Tasso. Ma procediamo con ordine. I primi cantieri ad aprire saranno quelli per la metanizzazione, che prenderanno il via il prossimo 18 gennaio a Marano, nei pressi dell’incrocio tra Via degli Aranci, Corso Italia e Viale Nizza, un punto nevralgico per il traffico cittadino. Il primo tratto oggetto dei lavori sarà quello del ponte della Circumvesuviana, nel quale verrà istituito il senso unico alternato con un limite di velocità di dieci chilometri orari. Dal 21 gennaio i lavori si sposteranno di pochi metri ed interessano il tratto che va dal ponte della Circumvesuviana all’incrocio con Via San Renato ed anche in questo caso dovrà essere rispettato lo stesso limite di velocità nella fascia oraria tra le 7.30 e le 19.00. Infine, dal 4 al 13 febbraio, gli interventi proseguiranno nell’incrocio di Marano da Via degli Aranci e Corso Italia. Ai lavori per la metanizzazione si aggiungo quelli della posa dei cavi per la nuova rete elettrica a 150 Kv, cominciati già questa mattina e che non termineranno prima della fine di febbraio e riguardano il tratto di strada dall’incrocio con Vico Fuoro fino alla discesa che conduce a Marina Grande. Nel tratto interessato dai cantieri si transiterà a senso unico alternato dalle 8.00 alle 18.00 con un limite di velocità di venti chilometri orari. Come detto all’inizio riprendono anche i lavori di restyling di Piazza Angelina Lauro che prevedono la posa di una nuova pavimentazione stradale e la realizzazione di una vasca ornamentale all’ingresso, ben visibile dai tanti turisti provenienti dalla stazione della Circumvesuviana. I lavori dovrebbero terminare entro la primavera. Ma, subito dopo, è prevista l’apertura dei cantieri per l’ultimo step del restyling del Corso Italia che interesserà l’area nei pressi della statua di Torquato Tasso. Insomma, si prevedono mesi duri per i sorrentini ma alla fine avranno una città ancora più bella e funzionale. Un po’ di pazienza…