Sorrento, se manca un’adeguata e costante manutenzione, inutile realizzare nuove fontane.

Visto il degrado che ha caratterizzato gli ultimi anni la nostra città, è quanto si chiedono i cittadini sorrentini di fronte al nuovo progetto in fase di realizzazione a Piazza Lauro.

Sorrento – Onde consegnare l’opera per l’inizio della nuova stagione turistica, continuano a spron battuto i lavori di riqualificazione di Piazza Lauro. Il cui scopo, come è noto, comprende la pavimentazione e l’adeguamento alle normative relative all’ accessibilità dei luoghi pubblici per persone diversamente abili. Si prevede inoltre l’ampliamento del marciapiede centrale, attraverso la riduzione dei posti auto attualmente a ridosso di esso e il suo prolungamento verso Corso Italia. Su tale prolungamento, che sostituirà lo slargo della pavimentazione carrabile contornata da fioriere utilizzate a mo’ di dissuasori di sosta, come previsto dal progetto, è in fase di realizzazione un ‘ampia fontana. La struttura sarà posizionata a confine con il Corso Italia, di fronte alla discesa proveniente da Piazza De Curtis e quindi dalla Stazione della Circumvesuviana. La fontana, oltre ad un primo favorevole impatto per chi arriva in città, secondo il progettista avrà anche come obbiettivo “annunciare la piazza a chi percorre il corso principale diventando anche un punto di incontro e di sosta lungo la passeggiata”. Un ‘iniziativa senz’ altro molto apprezzabile, che contribuirà ad abbellire un luogo che negli ultimi anni si presentava alquanto degradato, smentendo quanto previsto da coloro che quasi cinquant’anni fa si adoperarono per tale importante realizzazione. Quello che ora preoccupa, visto anche il degrado che ha caratterizzato la nostra città negli ultimi anni, se una volta completati i lavori, la piazza continuerà ad essere nelle attenzione dell’Amministrazione comunale in quanto a manutenzione e vigilanza. Particolare attenzione viene posta proprio nella nuova fontana, che dovrebbe, come ribadito, rappresentare una sorta di biglietto da visita oltre che per la Piazza, anche per il buon turismo sorrentino visto la vicinanza della stazione. Quindi una struttura che richiede, come naturale che sia, una costante ed adeguata manutenzione.

Dubbi legittimi visto ciò che sta capitando all’ altra fontana realizzata al Parcheggio Achille Lauro in via Correale. Dove, quella che senz’altro rappresenta un’opera di ingegno idraulico ed architettura, molto apprezzata dai cittadini e turisti, da oltre un anno giace in completo abbandono ed in uno stato che rasenta il consueto degrado. Un punto di domanda sovviene naturale , ossia se è giusto spendere i soldi dei cittadini sorrentini in strutture, che sebbene apprezzate, una volta realizzate, però non si è capaci di fornire una adeguata manutenzione ma soprattutto una costante vigilanza? Si spera che, anche di fronte a quanto di buono si sta realizzando ultimamente con il verde pubblico, l’Amministrazione comunale sappia raccogliere e rispondere adeguatamente con i fatti, a tale rimarchevole messaggio da parte della cittadinanza. – 27 gennaio 2019 – salvatorecaccaviello