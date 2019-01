Sorrento: Liquido bianco velenoso del rivolo del Vallond dei Mulini – Maxi esposto del Wwf

Spetterà dunque alla Procura di Torre Annunziata avviare eventualmente i dovuti approfondimenti. In prima linea i vigili urbani diretti dal comandante Antonio Marcìa e la Capitaneria di Porto. «Lo sversamento – si legge nell’esposto degli ambientalisti presieduti da Claudio d’Esposito – ha provocato una visibile alterazione morfologica del rivo in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ». Sì, perché quella del Vallone dei Mulini è un’area difesa, tutelata, di altissimo pregio. Anche perché c’è il rudere acquistato anni fa dal consigliere Pontecorvo che sta sognando di rendere di completa fruizione pubblica per i residenti la risorsa culturale magari realizzando una vera e propria discesa in un simbolo di Sorrento attualmente negato. Intanto, tornando agli scarichi illeciti, continuano ad andare avanti le verifiche del Comune a carico dei privati per la separazione di acque bianche e nere. Una necessità per ambire ancora a un miglioramento delle condizioni del mare.