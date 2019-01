Sorrento. “Liquidato” in pochi minuti Marco Fiorentino “Non mi dimetto dalla politica”

Sorrento. Consiglio comunale “flash” a Piazza Sant’Antonino per liquidare Marco Fiorentino. Estromesso dal consiglio comunale per decadenza in seguito alla condanna del tribunale di Napoli a rimborsare 108mila euro anticipati dal Comune ai parenti delle vittime della tragedia del primo maggio 2007 che ha visto la morte di Claudia Fattorusso Morelli e Teresa Reale. “Applicazione della legge ” dice il sindaco Giuseppe Cuomo che nel corso della sua carriera politica ha visto momenti di vicinanza e di contrasto con Fiorentino con il quale ha in comune l’estrazione nel settore degli albergatori , che contano in maniera particolare nella Città del Tasso . Con la maggioranza ha votato anche Rosa Persico del PD. Per arrivare alla decadenza il Comune si è avvalso di un parere del Minstero dell’Interno chiesto dalla segretaria comunale «Quel parere è basato su presupposti poco chiari», ha replicato Antonino Fiorentino, nipote di Marco e ieri unico esponente del suo gruppo a prendere parte alla discussione, abbandonando l’aula prima del voto. «La delibera è atto ingiusto sotto il profilo morale e giuridico, ispirato soltanto da logiche politiche e amministrative» . A subentrare a Marco Fiorentino il primo dei non eletti Franco Russo. A distanza ha fatto il suo intervento sui social proprio Marco Fiorentino, da oltre un quarto di secolo sempre in consiglio comunale, due volte da sindaco “Non mi dimetto dalla politica”. Ora la prossima mossa di Cuomo dovrebbe essere il rimpasto, dopo l’esclusione di Mario Gargiulo dalla Giunta si tratta di vedere quale tipo di intesa si può raggiungere con Il Ponte di Ponticorvo.