Sorrento, l’idea del Movimento 22 dicembre: “Una biblio-ludoteca a piazza Veniero”

Una proposto che è più che altro un sogno. Stiamo parlando di quell’idea del Movimento 22 dicembre di Sorrento, che, con una nota dettagliata, ha illustrato la possibilità di metter su una biblio-ludoteca in piazza Veniero.

Ecco la nota completa:

“Un centinaio di bigliettini colorati, un mondo di idee per la città di Sorrento: dall’ambiente alla cultura, dalle infrastrutture ai servizi, dalla salvaguardia degli “ultimi” a tematiche spinose come la mobilità. E anche una buona dose di critiche.

Dallo “Scatolone delle idee”, allestito dal Movimento 22 dicembre in occasione dell’ultimo appuntamento de “I concerti al tramonto”, emergono tantissimi spunti di lavoro per chi, in modo professionale (Uffici e Politica) o in maniera del tutto volontaria (la Cittadinanza attiva), vuole mettere “mano” ad una nuova concezione di comunità cittadina.

I suggerimenti, elaborati in modo anonimo e spontaneo, hanno messo in evidenza, ancora una volta, il desiderio di partecipazione alla vita cittadina, evidentemente poco sfruttato o relegato a sparute parentesi, quasi sempre coincidenti con gli appuntamenti elettorali.

Chi ha partecipato ai concerti di piazza della Vittoria a Sorrento, invece, dimostra di desiderare di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nelle “decisioni che incidono” nel presente e nel futuro della comunità cittadina di Sorrento, e di volerlo fare non solo ogni 5 anni, ma con una certa continuità.

I contributi espressi spaziano a 360 gradi in settori e dinamiche cittadine: in genere, si chiede sempre “di più”. Più spazi culturali, più interventi di riqualificazione urbana e ambientale, un utilizzo più consono delle strutture comunali per realizzare eventi di qualità, più interesse alle “perle” verdi del territorio, piste ciclabili, più musica.

Non mancano, di certo, le critiche spietate e i pensieri, in apparenza, slegati da ogni logica, ma anche questi rappresentano un’opportunità di conoscenza e di crescita.

In ogni caso, per consentire una visione d’insieme più “puntuale”, il Movimento 22 dicembre ha distribuito i contributi in tre categorie: le richieste generiche, gli interventi su piccoli miglioramenti e segnalazioni di incuria e degrado (marciapiedi rotti etc) e i suggerimenti infrastrutturali (ludoteche, parchi gioco etc). Tutti i contributi sono stati già trascritti e verranno protocollati al Comune di Sorrento, a disposizione degli amministratori comunali.

Il Movimento 22 dicembre, sulla scorta dei suggerimenti ricevuti, ha stabilito di indicare come priorità di intervento la realizzazione di una BIBLIO-LUDOTECA, con annessa area giochi, a piazza Veniero. Un progetto, d’altronde, in cima ai desideri di Alessandro Schisano, fondatore del nostro Movimento. Nei prossimi giorni, comunicheremo, su questa pagina, le modalità di PROPOSTA e di AZIONE per realizzare questo sogno”.