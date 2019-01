Sorrento, lettera aperta dell’avvocato Luigi Esposito: “Nuove licenze NCC creeranno tensioni”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’avvocato Luigi Esposito circa la vicenda delle licenze NCC a Sorrento.

“Caro Direttore,

leggo con grande stupore su un periodico locale che il Comune si accinge (o lo ha già fatto) a concedere 100 licenze nuove di N.C.C. (quei semi pullman o simili, detti “noleggio con conducente”). Invero già ne siamo invasi, ed i comuni cittadini soffrono non poco tale aggravio di traffico veicolare. A me sembra una specie di mossa politica contro la tendenza dell’attuale governo che va in senso opposto: se è così, a quali fini specifici?.

Ora aggiungerne altri 100 per la nostra infondo modesta comunità territoriale, non so cosa accadrà, ma anche per gli stessi “beneficiari” con la conseguente concorrenza e la tensione fra gli stessi (tanto per usare una espressione di convenienza). Quando poi questa “bolla” esagerata di turismo si esaurirà, perché prima o poi si esaurirà c’è poco da fare, allora queste stesse persone che magari hanno investito soldi e forze giovani, illusi di un lavoro stabile, scenderanno in piazza e lo vorranno da “Pantalone “… e tutti noi pagheremo; o forse rincorreranno Peppino Cuomo per i campi (battuta che si usa dire scherzosamente in campo legale , se l’ avvocato quando esercitava , oggi Sindaco, se ne ricorda). Non voglio poi immaginare se la stessa idea verrà per emulazione anche agli altri cinque Sindaci di questo modesto territorio peninsulare sorrentino! Non aggiungo altro, anche se molto altro ci sarebbe da dire.

Con saluti, Gino Esposito”.