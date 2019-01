Sorrento, lavori sottostanti ponte della Circum: è caos. File da Sant’Agnello, diversi gli incidenti – FOTO

Sono stato aperti, subito dopo le festività natalizie, già i primi cantieri previsti a Sorrento. Come vi avevamo anticipato, si preannunciano tempi duri per la viabilità e la vivibilità della cittadina del Tasso.

Oggi ci siamo trovati presso l’incrocio di Marano, nel tratto sottostante il ponte ferroviario: qui si stanno svolgendo lavori di messa in posa di condotte del gas. La situazione prevede il senso unico alternato h24 regolato da movieri e semafori nelle ore notturne. Quello che abbiamo registrato è un caos traffico rilevante: le file, questa mattina, partivano dal confine con Sant’Agnello. Tanti i disagi per chi deve dirigersi verso Massa Lubrense.

Oltre a file paurose, si sono verificati anche diversi incidenti, per fortuna di lieve entità, negli scorsi giorni. Quello che suggeriamo è sicuramente una segnalazione di presenza dei lavori già da Sant’Agnello, per evitare che si creino file paurose. Molti lettori, inoltre, ci hanno domandato il perché non si possano svolgere in notturna questi lavori. I costi, sì, sarebbero superiori, ma i problemi sarebbero infinitesimali.