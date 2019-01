Sorrento, la nota ufficiale di Terna

Riceviamo e pubblichiamo la nota ufficiale di Terna in risposta all’ articolo scritto dalla nostra testata qualche giorno fa.

“Da Terna fanno sapere che il progetto della stazione elettrica e del nuovo collegamento in cavo con l’isola di Capri è stato ampiamente condiviso con le istituzioni e di recente anche con i cittadini durante una giornata di confronto e dialogo in cui i tecnici della Società hanno illustrato il progetto.

Come spiegato anche in quell’occasione, nella realizzazione dell’opera verrà posta particolare attenzione al suo inserimento paesaggistico attraverso l’adozione di interventi di mascheramento, la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di un giardino sul tetto dell’edificio e l’adozione di soluzioni tecnologiche di bassissimo impatto che consentiranno la riduzione al minimo dell’occupazione del territorio . Terna ricorda che l’opera, costituita dalla stazione elettrica e da un cavo terrestre e marino che collegherà l’isola di Capri alla terraferma, è strategica per la sicurezza della rete elettrica della penisola sorrentina, risalente agli anni ’60. L’intervento, una volta ultimato, consentirà di demolire oltre 3 km di linee aeree ad alta tensione e 10 vecchi tralicci in un’area di particolare pregio della città, oltre a 2 km di linee già demolite.”